Mezuniyetine 2 Gün Vardı! Trenin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddialara göre İZBAN durağına kaçak giriş yapmak isterken trenin altında kalan 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Berkay Çiftçi feci şekilde can verdi.

18 yaşındaki Çiftçi'nin 2 gün sonra mezuniyet töreni olacağı bildirildi. Olay sabah saatlerinde İZBAN Semt Garajı Durağı yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, özel bir okulda son sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Çiftçi, Sarnıç ilçesindeki okuluna gitmek için İZBAN durağına kaçak geçiş yaptı. Demir çitleri aşan genç, İzmir-Tire seferini yapan TCDD treninin altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri,talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaydan sonra kazanın meydana geldiği yere gelen gencin sınıf arkadaşları ve babası gözyaşlarına boğuldu.

Diğer yandan Çiftçi'nin 2 gün sonra okulundan mezun olacağı belirtildi. Çiftçi'nin cansız bedeni savcının incelemelerinden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.