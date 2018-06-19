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Mevlüt Uysal : Faytoncu Esnaf Mağdur Olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Adalar'da hem faytoncular hem de ada halkı ile görüşülerek atların istenmeyen durumlara daha fazla düşmesinin engellenmesi için çalışmalar yapılacağını söyledi.

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Mevlüt Uysal : Faytoncu Esnaf Mağdur Olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Adalar'da hem faytoncular hem de ada halkı ile görüşülerek atların istenmeyen durumlara daha fazla düşmesinin engellenmesi için çalışmalar yapılacağını söyledi.

19 Haziran 2018 Salı 18:55
Mevlüt Uysal : Faytoncu Esnaf Mağdur Olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Adalar'da hem faytoncular hem de ada halkı ile görüşülerek atların istenmeyen durumlara daha fazla düşmesinin engellenmesi ve ulaşım sorununun çözülmesi için adımlar atılacağını, faytoncu esnafın sıkıntı yaşamayacağını , mağdur edilmemeleri için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Adalar'da uzun zamandır tepkilere yol açan fayton meselesine çözüm geliyor. Uysal, "Yolda giderken düşüp ölen atların durumu dışarıdan bakınca, atların ne kadar kötü şartlarda çalıştırıldığı ortada. Bunlar her zaman gündemde oldu. Cumhurbaşkanımızın İstanbul mitinginde özellikle Adalar'daki atlara yönelik yapılan muamelenin tamamen ortadan kaldırılmasıyla ilgili söyledikleri bizim için talimattır.Belediyemiz elektrikli araç modelleri üzerinde çalışılmış. Hatta Kınalıada'da demene seferlerine başlama aşamasına gelinmiş. Şimdiden sonra Cumhurbaşkanımızın söylediği talimat ise o sorunu çözme adına ada halkı ile Ada'daki o ulaşım problemi masaya yatırılarak hepsini beraberce değerlendirip orada en uygun model ne şekilde sağlanır ona karar verilir.

Tabii bir tarafta bu işi yapan faytoncu esnafı da var. Onlarla da oturup konuşmak gerekiyor. Onlar da mağdur olmadan, atların da o görüntüleri de bir daha olmayacak şekilde sorunun çözülmesi gerekiyor. Pekala nasıl çözülecek? Elektrikli araçlarla mı yoksa faytonlarda bir düzenleme yapılarak mı bu çözülecek? Belki, onun üzerinden hem faytoncu esnafımızla hem oradaki ilgililerle görüşüp, bir daha Adalar'da o görüntüler yaşanmadan işi çözmüş olacağız. Adalar halkı, şu konuda rahat olsun. Ulaşımı çözeceğiz. Faytoncu esnafımız rahat olsun. Kesinlikle kendileri mağdur olmayacak. Bu konularda rahat olsunlar." dedi.

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Son Güncelleme: 19.06.2018 18:57
Anahtar Kelimeler:
FaytonFaytoncuFaytoncu Esnafı
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