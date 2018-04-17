Metrobüs Yolunda Zincirleme Kaza! Trafik Kilitlendi

E-5 Çağlayan'da meydana gelen trafik kazasına 4 aracın karıştığı öğrenildi. Kaza 21.00 sıralarında E-5 Çağlayan Mevkii Edirne istikametinde oldu.

Elde edilen bilgilere göre, E-5 karayolunda metrobüs yoluna geçmeye çalışan Osman D.'yui fark eden araç sürücüsünün aniden fren yapmasına rağmen Osman D'ye çarptığı, kaza sonrası arkadan gelen araçlarınsa ilk kazayı gerçekleştiren araca çarptığı bildiriliyor. Toplam 4 otomobilin karıştığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdaheleyi yaparken, kazaya karışan araçlardan birisinde sıkışan hamile Betül C. itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yol üzerinde trafik dururken ekipler kaza sonrası araçları kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KPSSCAFE - ANKARA