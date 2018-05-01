Metrobüs Durağında Feci Kaza! Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

Sabah saatlerinde metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar korkunç bir olayla karşılaştı. Metrobüsün altında kalan çocuk, herkesin gözü önünde feci şekilde can verdi.

Metrobüs durağına kaçak olarak girmeye çalışan Suriyeli bir çocuk feci şekilde can verdi. Beylikdüzü Saadetdere metrobüs durağında metrobüs altında kalan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti. Kaza sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Metrobüs durağında Suriyeli bir çocuğa metrobüs çarptı.

Metrobüsün altında kalan ve sürüklenen 10 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuk olay yerinde feci şekilde can verdi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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