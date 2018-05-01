Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Metrobüs Durağında Feci Kaza! Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

İstanbul Beylikdüzü Saadetdere Metrobüs durağında korkunç olay. Suriyeli çocuk feci şekilde can verdi.

banner396

Metrobüs Durağında Feci Kaza! Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

İstanbul Beylikdüzü Saadetdere Metrobüs durağında korkunç olay. Suriyeli çocuk feci şekilde can verdi.

01 Mayıs 2018 Salı 11:26
Metrobüs Durağında Feci Kaza! Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

Sabah saatlerinde metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar korkunç bir olayla karşılaştı. Metrobüsün altında kalan çocuk, herkesin gözü önünde feci şekilde can verdi.

Metrobüs durağına kaçak olarak girmeye çalışan Suriyeli bir çocuk feci şekilde can verdi.  Beylikdüzü Saadetdere metrobüs durağında metrobüs altında kalan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti. Kaza sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Metrobüs durağında Suriyeli bir çocuğa metrobüs çarptı.

Metrobüsün altında kalan ve sürüklenen 10 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuk olay yerinde feci şekilde can verdi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
MetrobüsMetrobüs Durağında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Bahçeli'den CHP Yorumu 'Sabrı Taşırdılar, Artık Açıklasınlar'
Devlet Bahçeli'den CHP Yorumu 'Sabrı Taşırdılar, Artık Açıklasınlar'
40 Yıllık Karısını Çekiçle Öldürdü 'Hiç Pişman Değilim'
40 Yıllık Karısını Çekiçle Öldürdü 'Hiç Pişman Değilim'
MHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adaylığı için Toplanıyor
MHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adaylığı için Toplanıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim