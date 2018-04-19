Metin Feyzioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' Sorusuna Yanıt

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir basın mensubunun kendisine yönelttiği soruya yanıt verdi. Feyzioğlu, adaylık sürecinin taliplikle değil talimatla olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığına talip olunmaz. Cumhurbaşkanlığı görevi size gelir, verilir, talimattır. Bu, Türkiye'nin en yüksek makamı. 'Bunu istemiyorum' demek şımarıklıktır, 'istiyorum' demek haddini bilmemektir. Yani çok lüzumsuz bulurum bu konuda bir yorum yapmayı. Biz, Türkiye için nerede olmamız gerekiyorsa oradayız" dedi.

Muş Barosu hizmet binasının açılışına katılmak için Muş'a giden Feyzioğlu, avukatlarla bir süre görüştükten sonra basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Feyzioğlu, erken seçim kararıyla ilgili, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak seçimde ister cumhurbaşkanlığına talip olsunlar, ister milletvekilliğine talip olsunlar, tüm adaylara ve siyasi partilere buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen Türkiye'yi germeyin, Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Çünkü yukarıda siyasetçiler birbirleriyle en ağır şekilde kavga ederken, ezici büyüklükteki bir çoğunluk bundan mutsuz." dedi.

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