Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Metin Feyzioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' Sorusuna Yanıt

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir basın mensubunun kendisine yönelttiği soruya yanıt verdi.

banner396

Metin Feyzioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' Sorusuna Yanıt

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir basın mensubunun kendisine yönelttiği soruya yanıt verdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 19:59
Metin Feyzioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' Sorusuna Yanıt

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir basın mensubunun kendisine yönelttiği soruya yanıt verdi. Feyzioğlu, adaylık sürecinin taliplikle değil talimatla olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığına talip olunmaz. Cumhurbaşkanlığı görevi size gelir, verilir, talimattır. Bu, Türkiye'nin en yüksek makamı. 'Bunu istemiyorum' demek şımarıklıktır, 'istiyorum' demek haddini bilmemektir. Yani çok lüzumsuz bulurum bu konuda bir yorum yapmayı. Biz, Türkiye için nerede olmamız gerekiyorsa oradayız" dedi.

 Muş Barosu hizmet binasının açılışına katılmak için Muş'a giden Feyzioğlu, avukatlarla bir süre görüştükten sonra basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Feyzioğlu, erken seçim kararıyla ilgili, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak seçimde ister cumhurbaşkanlığına talip olsunlar, ister milletvekilliğine talip olsunlar, tüm adaylara ve siyasi partilere buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen Türkiye'yi germeyin, Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Çünkü yukarıda siyasetçiler birbirleriyle en ağır şekilde kavga ederken, ezici büyüklükteki bir çoğunluk bundan mutsuz." dedi. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Metin FeyzioğluMetin Feyzioğlu Cumhurbaşkanlığı Adaylığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekonomi Bakanı'ndan Erken Seçim Açıklaması : Türkiye'nin Zaman Kaybına Tahammülü Yok
Ekonomi Bakanı'ndan Erken Seçim Açıklaması : Türkiye'nin Zaman Kaybına Tahammülü Yok
Adalet , İçişleri ile Ulaştırma Bakanı İstifa Etmeyecek
Adalet , İçişleri ile Ulaştırma Bakanı İstifa Etmeyecek
Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için 100 Bin İmza YSK'ya Verilecek
Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için 100 Bin İmza YSK'ya Verilecek

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim