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Metin Feyzioğlu'ndan 170 Kişiye Afrin Harekatı Tepkisi

Bir basın toplantısı düzenleyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Afrin Harekatına değinirken TSK'nın bu harekatı başarılı şekilde tamamlayacağına inançlarının tam olduğunu söyledi. Öte yandna Feyzioğlu, Afrin Harekatına karşı mektup yazan 170 ünlü isme de tepki gösterdi.

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Metin Feyzioğlu'ndan 170 Kişiye Afrin Harekatı Tepkisi

Bir basın toplantısı düzenleyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Afrin Harekatına değinirken TSK'nın bu harekatı başarılı şekilde tamamlayacağına inançlarının tam olduğunu söyledi. Öte yandna Feyzioğlu, Afrin Harekatına karşı mektup yazan 170 ünlü isme de tepki gösterdi.

26 Ocak 2018 Cuma 16:50
Metin Feyzioğlu'ndan 170 Kişiye Afrin Harekatı Tepkisi

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan Afrin Harekatına ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu'yla bir basın toplantısı düzenleyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, gündeme ilişkin baı konuları değerlendirirken Afrin Harekatına da değindi ve önceki gün 170 ünlünün imzası ile Milletvekillerine gönderilen skandal mektuba tepki gösterdi.

Kilis'in huzurunun Türkiye'nin, Kilis halkının Hatay halkının huzuru olduğunu söyleyen TBB Başkanı Feyzioğlu, "Kilis'in büyük bir ızdırap içinde yaşadığını, can güvenliğinin kalmadığını tüm kamuoyuna duyurmak adına daha önce buraya geldik. Yıkılan evleri de gezdik. Şimdi DAEŞ'ten temizlendiği söylenen yerlerden PKK saldırıyor. Müttefikimiz olması gereken batılı güçler, tarafından PYD diye pazarlanmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Mektup Yazanlara Sert Tepki

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili mektup yazan aydınlara sert eleştirilerde bulunan Feyzioğlu, şunları söyledi: "O mektubun adresini değiştirin. Kandil'e gönderin. Kilis'e bombalar yağdıran Reyhanlı'ya bombalara yağdıran Kandil'e o mektubu yazın. TSK meşru savunma hakkını kullanmaktadır. Buna kararlı olan devletini milletvekillerine savaş istemiyoruz mektubu yazmayınız. Aydın olmak bu değildir. Üzüldüm bu mektubunuza. Bu mektubun muhatabı bir eli yağda bir balda olan Kandil'deki uyuşturucu baronlarına yazın. İnsanları acımasızca ölüme gönderen emperyal güçlerin maşalarına yazın. O zaman hepiniz gerçek aydın gibi görelim."

Net Açıklama Yapmalılar

Hukukçu olarak net birer açıklama yapmaları gerektiğini ve PKK ile PYD'nin bağlı bulunduğu yapının kongragel olduğunun altını çizen Feyzioğlu, "PKK ve PYD aynı yapının parçalarıdır. TSK Afrin'e girmiştir. Kahraman ordumuzun muzaffer olması için milletçe arkasında durmak zorundayız. TSK'nın burada öncelikleri elbette vardır. Bunun titizlikle planlandığından ben eminim. Bunlardan birisi Afrin'in mümkün olan en az şehitle alınmasıdır. TSK dünyada bunu yapabilecek az sayıda ordudan birisidir. Bu imkan ve kabiliyetleri test edilmiştir. Başaracağından kuşkumuz yoktur. İkinci önceliği orada yerel halka ağırlığı kürt etnik kökenli halka en ufak zarar gelmemesini temin edecektir. Sivillere en az zarar geleceğini düşünüyorum" sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.

Kpsscafe.com.tr  |Ankara

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170 Ünlü İsim Afrin Harekatına Karşı Milletvekillerine Mektup Yolladı-İşte O İsimler
170 Ünlü İsim Afrin Harekatına Karşı Milletvekillerine Mektup Yolladı-İşte O İsimler
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