Meteoroloji'den Önemli Uyarı! Bunlara Mutlaka Dikkat Edin!

Meteoroloji'den Önemli Uyarı! Fırtına Yolda

Akşam saatlerinden itibaren Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen ve yer yer 100 kilometre hıza ulaşacak fırtına ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgazdan kaynaklı zehirlenmeler gibi bir çok olumsuz vaka ile karşılaşılabileceği vatandaşların bu tür konularda dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen ve yer yer 100 km hıza ulaşacak fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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