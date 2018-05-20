Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Personel yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte kurumun personel yönetmeliğinin 18. maddesinde yer alan "Başkan, yönetici personel, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personele ödenecek aylık ücretler ve ücretleri ile birlikte ödenecek diğer mali haklar ve sosyal yardımlar (bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yapılacak doğum ve ölüm yardımları hariç) her yılın birinci ve ikinci altı aylık dönemleri itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genel müdürlerine yapılan ödemelerin aylık ortalamasının net tutarını aşmayacak şekilde Yönetim Kurulunun Kararı ve Genel Kurulun onayı ile belirlenir.Personelin ücret artış dönemleri; Devlet memurları için ücret artışı yapılan dönemler esas alınarak belirlenir. Ücret artışlarında da yukarıda belirtilen kriterlere uyulur ve ücret artışları Genel Kurul onayıyla belirlenir.Personele, 4857 sayılı Kanuna göre tespit edilecek haller çerçevesinde giyim yardımı verilmesi dışında ayrıca ayni yardım yapılamaz." ifadeleri kaldırıldı.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 2/4/2008 tarihli ve 26835 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.