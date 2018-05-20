Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Personel yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Personel yönetmeliğinin 18. maddesi kaldırıldı.

banner396

Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Personel yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Personel yönetmeliğinin 18. maddesi kaldırıldı.

20 Mayıs 2018 Pazar 09:25
Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Personel yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte kurumun personel yönetmeliğinin 18. maddesinde yer alan "Başkan, yönetici personel, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personele ödenecek aylık ücretler ve ücretleri ile birlikte ödenecek diğer mali haklar ve sosyal yardımlar (bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yapılacak doğum ve ölüm yardımları hariç) her yılın birinci ve ikinci altı aylık dönemleri itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genel müdürlerine yapılan ödemelerin aylık ortalamasının net tutarını aşmayacak şekilde Yönetim Kurulunun Kararı ve Genel Kurulun onayı ile belirlenir.Personelin ücret artış dönemleri; Devlet memurları için ücret artışı yapılan dönemler esas alınarak belirlenir. Ücret artışlarında da yukarıda belirtilen kriterlere uyulur ve ücret artışları Genel Kurul onayıyla belirlenir.Personele, 4857 sayılı Kanuna göre tespit edilecek haller çerçevesinde giyim yardımı verilmesi dışında ayrıca ayni yardım yapılamaz." ifadeleri kaldırıldı.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 2/4/2008 tarihli ve 26835 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Mesleki Yeterlilik KurumuMesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüfenkçi : Türkiye'yi 2023'e Kadar İki Kat Büyütme Hedefindeyiz
Tüfenkçi : Türkiye'yi 2023'e Kadar İki Kat Büyütme Hedefindeyiz
Şemdinli'de Çatışma 2 Terörist Öldürüldü!
Şemdinli'de Çatışma 2 Terörist Öldürüldü!
Kahramanmaraş'ta Dehşet! İkiye Bölünen Otomobildeki 3 Kişi Öldü
Kahramanmaraş'ta Dehşet! İkiye Bölünen Otomobildeki 3 Kişi Öldü

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim