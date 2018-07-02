Mersin'de Can Pazarı! 3 Kişi Öldü, 3'a Yakın Yaralı Var

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, çoğunu suriyelilerin oluşturduğu 30'a yakın kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekibi tarafından yapılan müdahelenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs henüz öğrenilemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 30'a yakın tarım işçisi yaralandı. Yaralılar , ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin-Aslanköy yolu kanlı viraj mevkiinde sabah saat 08.00'de meydana gelen kazaya dair detaylar geldikçe siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.

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