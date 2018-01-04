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Mersin Valiliği'nden Açıklama Geldi! Okullar Yarın Tatil

Mersin Valiliği'nce kent merkezi, Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.  Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gece saatlerinden itibaren Mersin ve Çevresini etkileyecek yoğun yağış uyarısı hatırlatıldı.

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Mersin Valiliği'nden Açıklama Geldi! Okullar Yarın Tatil

Mersin Valiliği'nce kent merkezi, Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.  Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gece saatlerinden itibaren Mersin ve Çevresini etkileyecek yoğun yağış uyarısı hatırlatıldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 22:06
Mersin Valiliği'nden Açıklama Geldi! Okullar Yarın Tatil

Mersin Valiliği'nden Açıklama Geldi! Okullar Yarın Tatil

 Mersin Valiliği'nce kent merkezi, Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.  Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gece saatlerinden itibaren Mersin ve Çevresini etkileyecek yoğun yağış uyarısı hatırlatıldı.

Sağanak yağışla birlikte gelecek olumsuzluklar ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için kent merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğine yer verilen resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 05 Ocak Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 05 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." 

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Son Güncelleme: 04.01.2018 22:08
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Mersin ValiliğiMersin Valiliği Eğitim öğretim
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