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Mersin'de Korkunç Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti!

Mersin'de Sait Polat Bulvarı'nda meydana gelen kazaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

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Mersin'de Korkunç Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti!

Mersin'de Sait Polat Bulvarı'nda meydana gelen kazaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

11 Mayıs 2018 Cuma 19:41
Mersin'de Korkunç Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti!

Mersin'de Sait Polat Bulvarı'nda meydana gelen kazaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Elde edilen bilgilere göre Musa D. isimli vatandaşın yönetimindeki 33 NCH 88 plakalı kamyonet, D-400 karayolu Sait Polat Bulvarı'nda Hamdo Kurt tarafından kullanılan elektrikli bisiklete çarptı.

Kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan Hamdo Kurt, Kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü emniyet ekipleri tarafından gözlatına alındı.

Musa D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
MersinMersin Korkunç Kaza
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