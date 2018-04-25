Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Merkez Bankasının Merakla Beklenen Karar Açıklandı!

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sona erdi. Piyasaların da beklediği gibi toplantı sonucuna göre Merkez Bankası politika faizini yüzde 8 düzeyinde sabit tutma kararı aldı.

banner396

Merkez Bankasının Merakla Beklenen Karar Açıklandı!

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sona erdi. Piyasaların da beklediği gibi toplantı sonucuna göre Merkez Bankası politika faizini yüzde 8 düzeyinde sabit tutma kararı aldı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:36
Merkez Bankasının Merakla Beklenen Karar Açıklandı!

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sona erdi. Piyasaların da beklediği gibi toplantı sonucuna göre Merkez Bankası politika faizini yüzde 8 düzeyinde sabit tutma kararı aldı.

Geç Likitide penceresi borç verme faiz oranındaysa artışa gidildi. GLP, 12,75'ten 13,5'e çıkarılırken, dolar fiyatları faiz kararı sonrasında 4.07 'den 4,0355'e geriledi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır.

Bu çerçevede kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir." ifadeleri yer aldı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıMerkez Bankası Merakla Beklenen Karar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Dünyaya Müjdemiz Olsun Açılış Yakında
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Dünyaya Müjdemiz Olsun Açılış Yakında
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya Hapis Cezası Verildi
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya Hapis Cezası Verildi
Olaylar Yüzünden Tatil Edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Konusunda Karar Verildi!
Olaylar Yüzünden Tatil Edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Konusunda Karar Verildi!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim