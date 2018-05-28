Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Hükümetten İlk Tepki

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Merkez Bankası'nca alınan faiz kararının olumlu olduğunu , sonuçlarının da olumlu olacağını söyledi.

Spekülatif amaçlı hareket eden piyasayı manipule etmeye çalışan spekülatörlere 24 Haziran'da cevap alacağını söyledi. Ekonomi Bakanı Zeybekçi, "(Merkez Bankası'nın sadeleşme adımı) Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Diğer taraftan spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Olumlu adımlar. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz." dedi.

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