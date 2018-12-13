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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası bütün piyasaların büyük bir merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın son toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı aldı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası bütün piyasaların büyük bir merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın son toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı aldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 13:47
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası bütün piyasaların büyük bir merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın son toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı aldı.
 

Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentilerine paralel olarak yılın son toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi ve bir hafta vadeli repo faizini % 24 seviyesinde koruma kararı aldı.

Merkez Bankası, 13 Eylül 2018 tarihinde politika faizini 625 baz puan artırarak % 24'e çıkarmış, 25 Ekim 2018 tarihinde yapılan topalntıda ise faiz adımı atmamıştı.

Karara ilişkin TCMB'den yapılan açıklamada, enflasyon görünümünde iyileşme gözlenmekle birlikte risklerin devam ettiğine vurgu yapıldı. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildiğinin altı çizildi.

TCMB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir.

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır"

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
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merkez bankası faiz kararını açıkladı
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