Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Çok Sert Sözler

Akşener: 24 Haziran'da bir hızlı, baskın seçim var. Bu seçimi biz getirmedik , ama gelişine itiraz etmedik. Onlar 'hadi seçime gidiyoruz' dediler, 'Hodri Meydan' dedik. Geldiğimiz nokta Cumhur ittifakı diye bir kavramı kendileri ortaya koydular, yasayı kendileri çıkardılar.

SİZ KURARKEN İYİ, BİZ KURARKEN YANLIŞ

İttifakların olmasına onlar sebep oldu. Bugün Türkiye'de CHP'nin, Bizim (İYİ Parti ve Demokrat Parti) , Saadet Partisinin ortaya koyduğu iradenin ne kadar bu arkadaşların sinirini bozduğu, asabını bozduğu ortaya çıktı. Siz kurarken iyi, biz kurarken yanlış. Bunun çok anlamlı ve çok güzel ama aynı zamanda zorlu bir süreç olduğunu biliyorum. Bugün saray ittifakının , çıkar ittifakının küçük ortağı, sanıyorum fındık fıstık yemeyi bir yere bırakarak, bana ve Sn. Temel Karamollaoğlu'na imza verecek kişilerin FETÖ'cü olup olmadıklarının anlaşılması için bir laf ortaya attı.

TÜRKİYE'NİN SAVCILARINA , HAKİMLERİNE SESLENİYORUM

Buradan Türkiye'nin savcılarına, hakimlerine, AK Parti'nin genel başkanı, Başbakana, İçişleri Bakanına, Adalet Bakanı'na sesleniyorum 'Eğer 15 Temmuz'dan sonra FETÖ mücadelesini sulandırmadıysanız, bizim gözlemlerimiz, kendi milletvekilinizin söylediği gibi, zenginin kaçtığı, çaycı çorbacının hapis yattığı bir mücadeleyi başaramazsınız.

KÜÇÜK ORTAĞIN DEDİĞİ KONUYU CİDDİYE ALARAK...

Ama bugün küçük ortağın dediği konuyu ciddiye alarak, imza vermeye karar vererek korkutmak amaçlı yapılan bu söylemi ciddiye alarak, Sn. bu söylediğim muhteremlere Sn. Bahçeli'nin Genel Başkan Yardımcılarının 17 25 Aralık'tan sonra 2015 seçimlerinde Bugün televizyonunun, STV'nin önünde, polisle göğüs göğüse dövüş yaptığını, hem o günün medya şartlarında tespit edilmiş, Türkiye'nin tamamı görülmüştür. 17-25 Aralık'ı bir milat kabul ettiğine göre, 17-25 Aralık'tan sonra bu göğüs göğüse mücadelenin içinde yer alan Genel Başkan Yardımcılarının FETÖ ile irtibatları tespit edilmiş midir, edilmişse ne yapılmıştır.

YANCILIK YAPMAYA DEVAM ETSİN, BİLMEDİĞİ İŞLERE KARIŞMASIN

Sn. Bahçeli'nin talimatıyla bu işler yapıldıysa ki , siyasi partilerde öyledir. Sn. Bahçeli'nin FETÖ iltisakları tespit edilmiş midir? Üzerinde inceleme yapılmış mıdır? Sn. Bahçeli'nin 17-25 Aralık'tan sonra 17-25 Tayyip Erdoğlan lakabı , FETÖ tarafından verilmiş bir talimat mıdır? Sn. Bahçeli'nin 17-25 Aralık konusuyla ilgili meşhur saatinin rakamları değişmiş midir, değişmemiş midir? Sn. Bahçeli açısından 17-25 Aralık Erdoğan'a yapılmış bir kumpas mıdır, yolsuzluk bir operasyondur? Milletimizi korkutmaya çalışan, arkadan dolanan, merlikten, erkeklikten adamlıktan uzak, bu tür söylemlere pabuç bırakmayacağımızı şahsen bırakmayacağımı bizahiti Sn. Erdoğan çok yakından bilir. Buradan huzurunuzda yaptığım çağrının gereğinin yapılmasını talep ediyorum. Ve, eylemsiz Doçent, diye tabir ettiğim, Sn. Bahçeli'yi dizilerini seyretmeye, bedavadan milletvekili seçtirmeye, Sn. Erdoğan'ın çalışıp kendisinin yan gelip yatmasını öneriyorum, bilmediği anlamadığı işlerle ilgili konuşmamasını istiyorum. Eylemcilik Doçent, yancılık yapmaya devam etsin, bilmediği işlere karışmasın.