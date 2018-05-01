Meral Akşener : Tüm Bunlar için İYİ Parti'den Korkmanız Mı Gerekiyordu?

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Başbakan Binali Yıldırım tarafından dün Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında açıklanan ekonomi paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin daha önce muhalefet tarafından gündeme getirilen 'Emeklilere ikramiye' sözüyle ilgili eleştirilerde bulunduğunu söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların 'Bu vaatler ekonomiyi çökertir, gerçekci değil' sözlerini hatırlattı.

Akşener, "2015 seçimlerinde muhalefet partilerinin vaatleri arasında yer alan emekliye ikramiye için hükümetten yapılan değerlendirmelerde 'bunun bir hayal olduğu' vurgusu yapılmıştı. Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek o günlerde, 'Bekara karı boşamak kolay. Bütçe açığını yüzde 70 artırır. Gerçekçi değil, ekonomiyi çökertir' dediği uygulama bugün hükümet tarafından bir seçim yatırımı olarak gündeme getiriliyor. Emeklilerimiz bunu hak ediyor. Madem imkan vardı, yıllardır bu haktan neden mahrum bıraktınız? Neden bu hakkı, hak olarak teslim etmeyip, bir seçim rüşveti gibi sunuyorsunuz.

Türkiye'nin bu imkanı varken, vatandaşın sırtındaki vergi, ceza, prim borçlarını hafifletmek için İYİ Parti'den korkmanız mı gerekiyordu? İYİ Parti'nin emeklilerimize, çiftçimize, tüccarımıza, vergi ve ceza yükü altında ezilen vatandaşlarımıza sunacağı imkanları, teslim edeceği hakları duymak için bekleyin. Nasıl oluyormuş göreceksiniz.Üniversitelerden atılan binlerce öğrencimizin okullarına yeniden kavuşabilmeleri, her seçimde kullanmaktan bıkmadığınız imar sorunlarını giderecek adımlar, mazot ve gübre fiyatlarıyla belini büktüğünüz, ekebilecekleri toprak verebilmek için, yaşlılarımızın bir derdine derman olan aylıklarını artırmak için İYİ Parti'den korkmanız mı gerekiyordu? Yetmez. Türkiye'nin imkanı var, vatandaşımız hak ediyor. Gerekeni siz yapmadınız, 55 gün sonra biz yapacağız." ifadelerini kullandı.

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