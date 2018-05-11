Meral Akşener: Milyonlarca Kişinin Borçları Silinecek! 'Öncelik Onların'

Balıkesir halkını selamlayarak konuşmasına başlayan Akşener, "Balıkesir''li annelerin kuzuları ne alemde. Bugün gelirken mazota baktım 5.6 olmuş. Soruyoruz muhteremlere 'Yahu niye bizim çiftçimizin elinden ekmeğini alıyorsun' 5.6 'ya mazot kullandırırsan, hayvana yemi tüm dünya kriterlerinin üzerinde , gübreyi satarsan çiftçi ürününü pahalıya üretir.

TUNUS'TAN ZEYTİNYAĞ İTHAL ETTİLER

Buradan ilan ediyorum Amerikan Çiftçisi 1.5 liraya mazot alıyor, oradan mısır ithal ediyorsun, ABD çiftçisi kazanıyor bizim çiftçimiz aç. Bizim dönemimizde çiftçimiz 1.5 liraya mazotunu kullanacak. Çiftçimiz yeniden üretir hale gelecek. Arkasından elbette fabrikalar kuracağız. Şimdi gittiler Tunus'tan Zeytinyağ ithal ettiler.

ÇÜNKÜ YERLİ VE MİLLİ DEĞİLSİN

Kardeşim Balıkesir'in zeytinyağ dünya birincisi, niye dünya markası haline getirmiyorsun? Çünkü yerli ve milli değilsin. Ben bunları söylemeye başladım. Mazotu düşürdüler, vergi yükünü kaldıracağım, onu da düşürdüler. Şimdi 70 milyar dolara Türkiye'deki fabrikaları özelleştirdiler, cebinize 5 kuruş girdi mi, maaşlarınıza zam geldi mi, fabrika kuruldu mu, gençlere iş fırsatı yaratıldı mı , ne oldu millete söven bir şahsın vergi borçları silindi. 30 Milyon borçlumuz var, 4.5 milyon kişi kredi kartları ve krediler sebebiyle peşlerinde avukatlar var, peşlerinde haciz var. Bizde dedik ki 'Öncelikle şehit ve gazi aileleri, sonra işsizleri, sonra asgari ücretlilerin , işsizlerin borçlarını siliyoruz' dedi.

KPSSCAFE - ANKARA