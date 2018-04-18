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Meral Akşener: Korktular, Korkunun Ecele Faydası Yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması sonrası konuştu.  Akşener: "24 Haziran 2018 'de seçim kararı açıklandı.

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Meral Akşener: Korktular, Korkunun Ecele Faydası Yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması sonrası konuştu.  Akşener: "24 Haziran 2018 'de seçim kararı açıklandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:02
Meral Akşener: Korktular, Korkunun Ecele Faydası Yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması sonrası konuştu.  Akşener'in konuşmasından satır başları :

24 Haziran 2018 'de seçim kararı açıklandı.

Küçük ortağın söylediği, büyük ortağın danışıklı dövüş şeklinde teklifi kabul ettiği sistemle karşı karşıyayız. En çok merak edilen konuyu cevaplandırarak başlamak istiyorum. İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum. İYİ Parti seçime yönelik en hazırlıklı partidir. Teşkilatlarımız zinde , inançlı iddialı.

Nitekim 1 Nisan'da yaptığımız 1. Olağanüstü Kurultayımızda ortaya çıkan tablo iktidar partisinin en büyük alternatifinin İYİ Parti olduğunu ortaya çıkardı. Abiler korktu, ben bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarını düşünmemiştim. Küçük ortak bilmez belki ama Sn. Erdoğan bilir, abiler ikiledi. Bu seçimin bizim açımızdan problemi yok. İYİ Parti bir an evvel bu seçimin olmasını arzu etti, 15 Temmuz'da seçim yaparlar demiştim, abileri tanıdığım için haklı çıktım. Seçim güvenliğini, sandıkların güvenliğini sağlamalıyız.

Ve arkadaşlarım başta, Başta Genel Başkan Yardımcılarımız, GİK üyelerimiz İstanbul'da bir program başlatmıştık. 3 gündür İstanbul'da ilçeleri geziyorduk. Mecburen arkadaşlarım yarından itibaren Ankara'ya dönmek durumunda olacaklar. Biz partimizi kurarken çalıştık. 16 Nisan'da 37 ile gitmiştik, yarın itibariyle sadece benim gittiğim il sayısı 54 olacak. Biz buradayız, ben Cumhurbaşkanı adayıyım, 100 bin imzayla aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar, siyaset simsarlarına şunu söylemek istiyorum, korkunun ecele faydası yok.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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