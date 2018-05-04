Meral Akşener için İmza İzdihamı! Kısa Sürede 60 Bine Ulaştı! Türkşen : 'Hedef 1 Milyon İmza'

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 100 bin seçmenin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Akşener için imza verme işlemleri başladı.

Bu sabah saat 08.00'de başlayan işlemler 9 Mayıs 2018 saat 20.00'a kadar devam edecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimler Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı 'FETÖ'nün siyasi seçmen ayağı da vardır' açıklaması kısa sürede büyük tepki görmüş, sosyal medyada Akşener için imza kampanyaları başlatılmıştı. Akşener, MHP liderinin seçmenleri korkutmaya yönelik bu açıklamaları yaptığını söylemiş, "Eylemsiz doçent diye tabir ettiğim Sayın Bahçeli'yi dizilerini seyretmeye, bedavadan milletvekili seçtirmeye, Sayın Erdoğan'ın çalışıp kendisinin yan gelip yatmaya devam etmesini öneriyorum. Eylemsiz doçent, yancılık yapmaya devam etsin bilmediği işlere karışmasın" demişti.

BÜYÜK KATILIM GÖRÜLÜYOR

İmza verme işleminin başlamasının ardından özellikle İstanbul'daki ilçe seçim kurullarında yoğunluk görülüyor. İYİ Parti'li yöneticilerden elde edilen bilgilere göre Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için verilen imza 60 bini geçmiş durumda.

AKŞENER'DEN İMZA PAYLAŞIMI 'HAYDİ BAKALIM FİŞLEYİN'

Meral Akşener, sosyal medya hesabından imza işlemleriyle ilgili "Annem ile teyzem de Kocaeli İl Başkanımız eşliğinde imzalarını verdiler. Allah onlardan razı olsun. Haydi bakalım fişleyin" şeklinde bir paylaşımda bulunup, aşağıdaki görseli not bıraktı.

İYİ PARTİLİ TÜRKŞEN, Sosyal medya hesabı üzerinden 100 bin oyun akşama kadar toplanabileceğini ama hedefin 1 milyon imza olduğunu söyledi.