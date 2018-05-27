Meral Akşener: Bakın Gencimiz 33 Yaşında 5 Lirası Var!

Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Denizli'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada ekonomideki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Denizli'li Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile ilgili "Yahu bu adamı nereden buldunuz, başımıza dert ettiniz' dedi.

Seçim kampanyası kapsamında Türkiye'nin her bir ilini karış karış gezdiğini söyleyen Akşener, 72. ilde olduğunu, medyanın kendisine yer vermediğini fakat bunun sorun olmadığını 'Ben burada vatandaşlarımızla hasbihal ediyorum ya o bana yeter. Varsın yer vermesinler' dedi. Kalabalık arasında genç bir kızı işaret eden Akşener 'Cebinde kaç liran var kızım' dedi.

Genç kızın parasız olduğunu belirtmesi üzerine bir başka kişiye sorusunu tekrarlayan Akşener 5 lira cevabını aldı. Akşener 'Gençlerimiz bakın bu halde. 33 yaşında cebinde 5 lirası var' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına yönelik eleştirilerde bulunan Akşener '1 kamyon korumayla geziyor , ahanda benim korumam (1 kişiyi işaret ederek) o da eski İçişleri Bakanı olduğum için. Yahu kimden korkuyorsun kimden? Ceplerinde 1 lirası olmayan gençler var, bir de kumarhanelerden çıkmayan, milyonlarca lirası olan, bakan çocukları var. ' dedi.

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