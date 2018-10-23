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Memurluk Olmak İsteyenlere Bakan'dan Kötü Haber!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak memur olma hayali kuran milyonlarca vatandaşa kötü bir haber verdi. 2019 yılında kamuda tasarruf nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarına daha az memur alımı yapılacağını duyurdu.

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Memurluk Olmak İsteyenlere Bakan'dan Kötü Haber!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak memur olma hayali kuran milyonlarca vatandaşa kötü bir haber verdi. 2019 yılında kamuda tasarruf nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarına daha az memur alımı yapılacağını duyurdu.

23 Ekim 2018 Salı 21:36
Memurluk Olmak İsteyenlere Bakan'dan Kötü Haber!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak memur olma hayali kuran milyonlarca vatandaşa kötü bir haber verdi. 2019 yılında kamuda tasarruf nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarına daha az memur alımı yapılacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılı bütçe yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna sundu. Yanına sadece kendi bakan yardımcılarıyla bürokratlarını alan Bakan Berat Albayrak'ın, bütçeyi hazırlayan ekibin başında bulunan eski Maliye Bakanı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a yer vermemesi dikkat çeken bir detay olarak görüldü.

SUNUM METNİNİN TAMAMII KOMİSYONA OKUDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, komisyona yaptığı sunum sırasında 41 sayfa olarak hazırlanan konuşma metninin tamamını okudu, metnin dışında hiçbir açıklamada, yorumda ve eklemede bulunmadı. 2019 yılı bütçesinin temel kriterinin tasarruf bütçesi olduğuna dikkat çeken Bakan Albayrak, “Öncelikle altyapı yatırımlarımız doygunluk noktasına ulaştığı için öncelikli tasarruf noktamız ve alanımız burası oldu” ifadelerini kullandı.

MEMUR ALIMLARI AZALACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tasarrufları yatırım kalemlerinden yapıldına dikkat çekerek, kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımında da tasarruf yapılacağını, kamuya geçmiş yılların altında kamu personeli almayı hedeflediklerini açıkladı.

Bakan Albayrak'ın tasarrufa gidileceğini söylediği kamu personeli, memur ve sözleşmeli personellerden oluşuyor. 2017 yılının bütçesi sırasında kamuya 74 bin memur alınacağı duyurulmuştu.

Kaynaklar; Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 23.10.2018 22:26
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Ahmet 1 saat önce

Çok alıyorlar zaten ya

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Yalvaçlı 1 saat önce

Evet gelişen bir ülke olarak doğru olan budur yani demi sayın bakanım tebrik ediyorum... millet bedavaya okusun çok dogru bir karar

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Can 1 saat önce

Daha önceden çok alıyordunuz ya simdi azalma olcak.

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selda 1 saat önce

haydaaaa içimdeki heves

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Ali 1 saat önce

Memurdan kısacanıza belediyeler , komutanlıklar , polis merkezlerindeki ve devlet dairelerindeki lüx makam araçlarına sınırlandırma getirinnn .. bi belediye başkanı 1 milyonluk mercedese neden biniyor ??? 200 bin tl lik passat neyine yetmiyor

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Mert 1 saat önce

Ne gerek var canım zaten biz Amerigaya ya gafa tutuyok önemli olan cumhurbaşkanım izin tavrı o sarayında keyfine baksın biz bu krizi üstleniriz

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N. 1 saat önce

Ya neden boşuna giriyoruz o zaman sınava. Ve neden her sınava her tercihe onlarca para yatırıyoruz. Mesele sadece para da değil artık umutlarımız kül oluyor.

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Tamam 1 saat önce

ama şu makam aracı sayısını da azaltsanızda yönetemediğiniz krizin faturasını sadece millet ödemese. Almanya otomobil üretip dünyanın her yerine otomobil satıyor onlarda bile bizdeki kadar makam aracı yok.

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