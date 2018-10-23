Memurluk Olmak İsteyenlere Bakan'dan Kötü Haber!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak memur olma hayali kuran milyonlarca vatandaşa kötü bir haber verdi. 2019 yılında kamuda tasarruf nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarına daha az memur alımı yapılacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılı bütçe yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna sundu. Yanına sadece kendi bakan yardımcılarıyla bürokratlarını alan Bakan Berat Albayrak'ın, bütçeyi hazırlayan ekibin başında bulunan eski Maliye Bakanı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a yer vermemesi dikkat çeken bir detay olarak görüldü.

SUNUM METNİNİN TAMAMII KOMİSYONA OKUDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, komisyona yaptığı sunum sırasında 41 sayfa olarak hazırlanan konuşma metninin tamamını okudu, metnin dışında hiçbir açıklamada, yorumda ve eklemede bulunmadı. 2019 yılı bütçesinin temel kriterinin tasarruf bütçesi olduğuna dikkat çeken Bakan Albayrak, “Öncelikle altyapı yatırımlarımız doygunluk noktasına ulaştığı için öncelikli tasarruf noktamız ve alanımız burası oldu” ifadelerini kullandı.

MEMUR ALIMLARI AZALACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tasarrufları yatırım kalemlerinden yapıldına dikkat çekerek, kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımında da tasarruf yapılacağını, kamuya geçmiş yılların altında kamu personeli almayı hedeflediklerini açıkladı.

Bakan Albayrak'ın tasarrufa gidileceğini söylediği kamu personeli, memur ve sözleşmeli personellerden oluşuyor. 2017 yılının bütçesi sırasında kamuya 74 bin memur alınacağı duyurulmuştu.

Kaynaklar; Sözcü

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