Memurlar O Düzenlemeyi Dört Gözle Bekliyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ek göstergeye yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle 1.5 milyon memurun maaşı ve ikramiyesinde yüzde 20 oranında artış görülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesinde bazı kamu çalışanları için 3600 ek gösterge müjdesini vermişti. Bununla ilgili açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tüm toplu sözleşmelerde ek gösterge konusunun gündeme getirildiğini fakat mesafe alınamadığını, seçim beyannamesinde 3600 ek göstergenin yer almasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yalçın, "Bütün kamu görevlilerin beklentileri vardı. Beklentilerin gerçekleşmesi memurlarımızın yüreğine su serpmiştir.3600 ek göstergenin yardımcı hizmetler başta olmak üzere diğer meslek gruplarında da yapılması gerekiyor. Ek gösterge konusu bir iki meslek üzerinde değil, beklenti içinde olan diğer meslek gruplarında da yapılmalı" dedi. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Kahveci de düzenlemeyi beklediklerini söyledi.

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