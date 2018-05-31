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Memur-Sen Genel Başkanı 'Devam' Dedi

 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin açıklama.

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Memur-Sen Genel Başkanı 'Devam' Dedi

 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin açıklama.

31 Mayıs 2018 Perşembe 11:27
Memur-Sen Genel Başkanı 'Devam' Dedi

 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 milyonu aşan üye sayısıyla Memur-Sen'in rakipsizliğini tescil ettiğini, 24 Haziran 2018'deki seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yalçın, "Eski Türkiye'den memnun olmayan, eski Türkiye'nin de memnun olmadığı Memur-Sen, 24 Haziran'da yarım asra olan yürüyüşünü, yeni ve güçlü Türkiye'ye olan inancıyla 'devam' ettirecektir. 24 Haziran eski Türkiye'ye dönmeme azmi olacak. Katsayılar, turnikeler, ikna odaları, yasaklar, barikatlar geride kaldı. Kimse geriye özlem duymasın." dedi.

Türkiye'nin daha önce dışa özellikle İMF gibi kuruluşlara bağlı olduğunu söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı, "IMF'nin uzmanının Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanına patronluk, amirlik yaptığı süreçlerde devletin sadece kasasının değil kudretinin de çalındığı günleri yaşadık. Başörtülü hakim, başörtülü polis, başörtülü vekilin artık zihinlerde normalleştiği bugünler ile vatandaşın başörtüsüne tahammülsüz o günler arasında kıyas yapmak ne kadar mümkün? O günler ile bugünler arasında çok fark yok. Pamuk ipliği kadar ince fakat çelik halat kadar güçlü bir fark. O farkın adı millet iradesidir. O farkın adı, sandığa dayalı demokrasidir. O farkın temelinde, vesayet piyesinin perdesinin bizzat millet tarafından kapatılması vardır. O fark, millet iradesi ile vesayet mahfilleri arasındaki maçın milletin zaferiyle sonuçlanması vardır" dedi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur SenMemur Sen Genel Başkanı
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