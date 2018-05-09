Memur-Sen'den Sözleşmeli Öğretmen Çağrısı 'Kadroya Geçmeliler'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli öğretmenlerin daha fazla bekletilmeden kadroya alınması gerektiğini söyledi. Genç Memur Sen tarafından 81 ilde düzenlenen Bir Bilenle Bilge Nesil projesinin ödül törenlerinin ilki Erzurum'da gerçekleşti.

Buraya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının son bulması gerektiğine vurgu yaparak, kadro çağrısında bulundu. Yalçın, "Geleceğimiz, kendi medeniyet değerlerine vakıf, bunları yaşayan ve yaşatan, okuyan, araştıran, soran, sorgulayan, üreten gençlerin omuzlarında yükselecektir" diyen Yalçın, "Bunu ancak iyi bir eğitimle sağlayabiliriz. Eğitimin temel unsuru da öğretmendir. İyi ve başarılı gençler yetiştirmek istiyorsak, öğretmene hak ettiği değeri vermeliyiz. Performans değerlendirme gibi moral ve motivasyon bozan uygulamalar yerine, eğitimcilerin önünü açmalı, sorunlarını çözmeli, hayat standartlarını yükseltmeli, mali, özlük ve sosyal haklarını iyileştirmeliyiz

Öğretmen sirkülasyonunun yoğun olduğu illerde teşvik edici çalışmalar yapılarak sirkülasyonun önüne geçilmelidir. Öğretmenleri söz konusu yerlerde tutmanın yolu, cebri değil, cezbedici yöntemlerden; öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinden geçmektedir. İş barışını bozan sözleşmeli istihdamdan vazgeçilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilinceye kadar da eş ve sağlık mazereti giderilmelidir" ifadelerini kullandı.

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