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Memur Adayları için Bir Fırsat Daha! KPSS Geç Başvuruları Yarın Gerçekleşecek

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) Lisans düzeyinden girecek adaylar için geç başvuru fırsatı!

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Memur Adayları için Bir Fırsat Daha! KPSS Geç Başvuruları Yarın Gerçekleşecek

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) Lisans düzeyinden girecek adaylar için geç başvuru fırsatı!

05 Haziran 2018 Salı 17:21
Memur Adayları için Bir Fırsat Daha! KPSS Geç Başvuruları Yarın Gerçekleşecek

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) Lisans düzeyinden girecek adaylar için geç başvuru fırsatı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek KPSS Lisans GY, GK , Eğitim Bilimleri , 28 Temmuz ve 29 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Alan Bilgisi, 5 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) için daha önce belirtilen sürelerde başvuru yapamayan adaylar yarın gün boyunca ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecekler.  

Başvuru ücreti ve sınav, sınav sonuç , KPSS tercih tarihlerine dair detaylı bilgiye erişim sağlamak için lütfen aşağıdaki takvime göz atabilir, ya da osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

KADIN VE ERKEK MEMUR ADAYLARIYLA TANIŞ, BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUN!

Kamuya personel alımları, özel sektör iş fırsatları ve alımlara dair sorularınız için facebook grubumuza katılabilirsiniz. Katılım için TIKLAYIN.

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019

Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklanan tercih tarihleriyse aşağıdaki gibi olacak: 

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

       KPSS 1. Yerleştirme

12 Mart - 11 Mayıs 2018 

26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

 11 – 20 Aralık 2018  

KPSSCAFE - ANKARA

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.06.2018 17:28
Anahtar Kelimeler:
Memur AdaylarıKamu Personeli Alimlari
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