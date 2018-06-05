Memur Adayları için Bir Fırsat Daha! KPSS Geç Başvuruları Yarın Gerçekleşecek

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) Lisans düzeyinden girecek adaylar için geç başvuru fırsatı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek KPSS Lisans GY, GK , Eğitim Bilimleri , 28 Temmuz ve 29 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Alan Bilgisi, 5 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) için daha önce belirtilen sürelerde başvuru yapamayan adaylar yarın gün boyunca ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecekler.

Başvuru ücreti ve sınav, sınav sonuç , KPSS tercih tarihlerine dair detaylı bilgiye erişim sağlamak için lütfen aşağıdaki takvime göz atabilir, ya da osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

KADIN VE ERKEK MEMUR ADAYLARIYLA TANIŞ, BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUN!

Kamuya personel alımları, özel sektör iş fırsatları ve alımlara dair sorularınız için facebook grubumuza katılabilirsiniz. Katılım için TIKLAYIN.

2018 KPSS TAKVİMİ SINAV SINAV TARİHİ BAŞVURMA TARİHLERİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ* KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.) 22.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 28.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 29.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi ) 05.08.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Ön lisans 04.11.2018 28 Ağustos-12 Eylül 2018 29.11.2018 KPSS Ortaöğretim 07.10.2018 03-19 Temmuz 2018 08.11.2018 DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) 09.12.2018 09-17 Ekim 2018 04.01.2019

Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklanan tercih tarihleriyse aşağıdaki gibi olacak:

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması KPSS 1. Yerleştirme 12 Mart - 11 Mayıs 2018 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 KPSS 2. Yerleştirme 06 Ağustos - 05 Ekim 2018 11 – 20 Aralık 2018

KPSSCAFE - ANKARA

KPSSCAFE - ANKARA