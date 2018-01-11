Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Melih Gökçek'ten Şok Eden Açıklama 'Orada Yazarlık İstiyorum'

28 Ekim 2017 tarihinde görevinden istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kariyerine yazarlık yaparak devam etmek istediğini, gazeteciliğin asıl mesleği olduğunu söylemişti.

banner396

Melih Gökçek'ten Şok Eden Açıklama 'Orada Yazarlık İstiyorum'

28 Ekim 2017 tarihinde görevinden istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kariyerine yazarlık yaparak devam etmek istediğini, gazeteciliğin asıl mesleği olduğunu söylemişti.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:44
Melih Gökçek'ten Şok Eden Açıklama 'Orada Yazarlık İstiyorum'

Melih Gökçek'ten Şok Eden Açıklama 'Orada Yazarlık İstiyorum'

28 Ekim 2017 tarihinde görevinden istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kariyerine yazarlık yaparak devam etmek istediğini, gazeteciliğin asıl mesleği olduğunu söylemişti.

Sözcü'ye konuşan Gökçek, burada çalışmak istediğini, Sözcü'de farklı görüşlerin de yer alması gerektiğini söyledi.  Melih Gökçek, "Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra yazılanları, yorumları yakından takip ediyorum. Bol bol tweet atıyorum. Birkaç gün önceki bir tweetim tam 426 bin tıklanma almış. Şu anda da tatildeyim. Eğer Sözcü yönetimi uygun bulursa, Sözcü'de yazmayı da çok isterim. Farklı görüşler olur. Aslında çok maaş da istemiyorum. Ben yazmaya hazırım. Başka bir yerden yazmam konusunda öneri geldi. Ancak ben Sözcü'de yazmayı tercih ederim." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.01.2018 15:46
Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekMelih Gökçek Son DakikaMelih Gökçek Açıklamaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
nedim 4 saat önce

Hah işte tam tencere kapak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Oylama Sonuçlandı! HDP'li Leyla Zana Artık Milletvekili Değil
Oylama Sonuçlandı! HDP'li Leyla Zana Artık Milletvekili Değil
Afyonkarahisar Eski Başsavcısına FETÖ'den 7 Yıl 5 Ay Hapis Cezası
Afyonkarahisar Eski Başsavcısına FETÖ'den 7 Yıl 5 Ay Hapis Cezası
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin Açıkladı "2019-2020 Döneminde Tüm Okullarda Tam Gün Eğitime Geçilecek"
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin Açıkladı "2019-2020 Döneminde Tüm Okullarda Tam Gün Eğitime Geçilecek"

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim