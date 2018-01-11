Melih Gökçek'ten Şok Eden Açıklama 'Orada Yazarlık İstiyorum'

28 Ekim 2017 tarihinde görevinden istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kariyerine yazarlık yaparak devam etmek istediğini, gazeteciliğin asıl mesleği olduğunu söylemişti.

Sözcü'ye konuşan Gökçek, burada çalışmak istediğini, Sözcü'de farklı görüşlerin de yer alması gerektiğini söyledi. Melih Gökçek, "Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra yazılanları, yorumları yakından takip ediyorum. Bol bol tweet atıyorum. Birkaç gün önceki bir tweetim tam 426 bin tıklanma almış. Şu anda da tatildeyim. Eğer Sözcü yönetimi uygun bulursa, Sözcü'de yazmayı da çok isterim. Farklı görüşler olur. Aslında çok maaş da istemiyorum. Ben yazmaya hazırım. Başka bir yerden yazmam konusunda öneri geldi. Ancak ben Sözcü'de yazmayı tercih ederim." dedi.

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