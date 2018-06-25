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Meclise Giren En Genç ve En Yaşlı Milletvekili Belli Oldu (18 Yaşında Vekil Var mı?)

Milletvekili seçimlerinin sona ermesinin ardından meclise giren en genç ve en yaşlı milletvekilleri araştırılmaya başlandı.

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Meclise Giren En Genç ve En Yaşlı Milletvekili Belli Oldu (18 Yaşında Vekil Var mı?)

Milletvekili seçimlerinin sona ermesinin ardından meclise giren en genç ve en yaşlı milletvekilleri araştırılmaya başlandı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 09:29
Meclise Giren En Genç ve En Yaşlı Milletvekili Belli Oldu (18 Yaşında Vekil Var mı?)

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine bu yıl bir ilk yapıldı.

Anayasa değişikliği ile Milletvekili seçilme yaşı 18'e düşürülmüştü. Yaşın 18'e düşürülmesinin ardından, seçim sonuçlarında 18 yaşında vekil olup olmadığı merak ediliyor. 

Edinilen son dakika bilgilerine göre AK Parti listesindeki genç adaylardan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) da en genç üyesi olan 22 yaşındaki Rümeysa Kadak 

İstanbul 3'üncü bölge 10'uncu sıradan resmi olmayan sonuçlara göre seçilerek Meclis'e girdi. Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nde okuyor.

EN YAŞLI MİLLETVEKİLİ

79 yaşındaki CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP'den parlamentoya girmeye hak kazandı. Böylece Baykal, 27. Dönem'de TBMM'nin en yaşlı vekili oldu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı Elif Nur Bayram, CHP Antalya Milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül ve MHP Kayseri Milletvekili adayı Veli Oğuzhan Öztürk, parlamentoya girmeye hak kazansaydı TBMM'nin en genç Milletvekilleri olacaklardı.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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