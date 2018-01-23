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Meclise Gelmeden Maaş Alıyorlardı! O Paralar Geri Alınacak

Anayasa Mahkemesinden HDP'li Hezer ve Sarıyıldız için karar çıktı. Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, haklarında yakalama kararı olan fakat yurtdışında bulunan iki HDP'li ismin, TBMM üyelikleri sona erinceye kadar Meclise devam etmeden aldıkları maaşlar talep edildi.

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Meclise Gelmeden Maaş Alıyorlardı! O Paralar Geri Alınacak

Anayasa Mahkemesinden HDP'li Hezer ve Sarıyıldız için karar çıktı. Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, haklarında yakalama kararı olan fakat yurtdışında bulunan iki HDP'li ismin, TBMM üyelikleri sona erinceye kadar Meclise devam etmeden aldıkları maaşlar talep edildi.

23 Ocak 2018 Salı 11:53
Meclise Gelmeden Maaş Alıyorlardı! O Paralar Geri Alınacak

Meclise Gelmeden Maaş Alıyorlardı! O Paralar Geri Alınacak 

Anayasa Mahkemesinden HDP'li Hezer ve Sarıyıldız için karar çıktı. Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, haklarında yakalama kararı olan fakat yurtdışında bulunan iki HDP'li ismin, TBMM üyelikleri sona erinceye kadar Meclise devam etmeden aldıkları maaşlar talep edildi. 

Buna göre, Eski Van Milletvekili Hezer Öztürk için Ekim 2016'dan 14 Temmuz 2017 tarihine kadar 115 bin 765 lira 'Haksız ödeme' tespiti yapıldı. Alacağın 50 bin 374 liralık kısmı 'Devamsızlık' tespiti yapıldığı günden itibaren emanete alınan banka hesabından tahsil edildi. Kalan 65 bin lira için de tahsil süreci başlatıldı.

Eski Şırnak Milletvekili Sarılyıldız'a da Ekim 2016'dan 14 Temmuz 2017 tarihine kadar 94 bin 765  lira ödeme bildirimi yapıldı. Öztürk'e çıkarılan alacağın 50 bin 374 liralık kısmı emanetteki hesaptan tahsil edildi 44 bin 390 lira için tahsilat süreci başlatıldı.

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Son Güncelleme: 23.01.2018 14:01
Anahtar Kelimeler:
MeclisMeclise Gelmeden Para Alıyorlardı
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