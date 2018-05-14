Meclis Başkanı Kahraman'dan 'Damadınız FETÖ Firarisi Mi?' Sorusuna Yanıt

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, 2015 yılından bu yana yürüttüğü TBMM Başkanlığı dönemini değerlendirdi. Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığına göre 'Atatürk Aleyhtarı' algısının yanlış olduğunu belirten Kahraman 'Saltanatçı değilim, Cumhuriyete İnanırım' dedi.

Meclis Başkanı, "Bu yanlış. Laiklik Türkiye'de uygun gördüğüm bir konu. Ama hiçbir kavram tarifsiz olmaz. Tarifinin yapılması lazım. Yanlış spekülasyonlara vesile oldum. Bu algı da yanlıştır. Bendeniz demokrasiye, Cumhuriyete inanırım. Demokrasi sandıktır, sandıktan çıkan makuldür. Saltanatçı değilim, Cumhuriyetçiyim. Dinin serbestliğinden yanayım. Cumhuriyetin temel ilkelerinden yanayım. Bunun dışındaki algılar tamamen yakıştırmadır" dedi.

Kahraman , damadının Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden arandığı ve yurt dışında olduğuna yönelik İYİ Parti Genel Başkanı Akşener tarafından gündeme getirilen iddialara, "Onu ben bilemem. Şahıslara ait keyfiliktir. Meral Hanım'ın beyanı kendine aittir, mesnetsizdir, yersizdir. Herhangi bir delile dayanmamaktadır. İnsanların, hele siyasetçilerin siyasi ahlaka sahip olması gerekir" şeklinde yanıt verdi.

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