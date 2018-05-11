MEB Şube Müdürlüğü Yer Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin 2018 yılı yer değiştirme kılavuzunu yayımladı.

İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİNİN 2018 YILI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

Bu kılavuz, il/ilçe milli eğitim şube müdürlerinin 2018 yılı yer değiştirme işlemlerinin, hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

A-GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlgili Mevzuat

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.3. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

1.4. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

2- Esaslar

2.1. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının ç, g, ğ bentleri ile 26, 27, 28, 29 ve 30. maddeleri ile geçici 2. maddesi çerçevesinde;

2018 yılı atama dönemine mahsus olmak üzere,

a) 31.05.2018 tarihi itibarıyla bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube

müdürlerinden yerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak, 1 yıl süreyle bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işleminden muaf tutulmaları ve yerinde bırakılmaları sağlanacaktır.

b) 31.05.2018 tarihi itibarıyla bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden bölge hizmetine bağlı yer değiştirmek isteyenlerin dilekçeleri alınarak yer değiştirmeleri Haziran ayında gerçekleştirilecektir.

2.2. Yönetmeliğin 31. maddesine göre isteğe bağlı yer değiştirmeler Temmuz ayında gerçekleştirilecektir.

2.3. Yer değiştirme işlemleri, Ek-1 2018 Yılı Yer Değiştirme Takvimine göre yürütülecektir.

2.4. Şube müdürlerinin yer değiştirmeleri, tercihleri dikkate alınarak yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

2.5. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.

2.6. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerden hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları halen bulundukları il hariç hizmet bölgelerinin tamamındaki illere; diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılacaktır.

2.7. Yer değiştirmeye esas puan; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi ile Yönetmeliğin 28. maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan puanların toplamından oluşacaktır.

2.8. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 31/05/2018 tarihi esas alınacaktır.

2.9. Yönetmeliğin 31. maddesine göre isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 30/06/2018 tarihi esas alınacaktır.

2.10. Hizmet bölgesi süresinin hesabında bir ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır.

2.11. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.

2.12. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde, Yönetmeliğin 26, 27, 28, 29 ve 30. maddeleri ile geçici 2. maddesi çerçevesinde sırasıyla;

- Mazerete bağlı tercihte bulunanlar,

- Bölge hizmet süresini tamamladığından tercihte bulunanlar,

- Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanların ataması yapılacaktır.

B- TERCİHLERİN ALINMASI

1- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1.1. İşlemlerde 2014 yılında uygulamaya konulan MEBBİS 'Norm Taşra Yönetici' modülü esas alındığından, modüldeki 'Zorunlu Hizmet Listesi'nin kayıtlara uygunluğu kontrol edilecektir.

1.2. Hizmet süreleri ve puanların hesabı Bakanlığımızın veri tabanına kayıtlı bilgilerden elektronik ortamda derlenerek oluşturulmaktadır. Bu nedenle MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan, il milli eğitim müdürlüklerinin ilgili birimi sorumlu olacaktır.

1.3. Başvurular, il milli eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il milli eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

1.4. 2018 yılı atama dönemine mahsus olmak üzere, 31.05.2018 tarihi itibarıyla bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden bölge hizmetine bağlı yer değiştirmek isteyenlerin yer değiştirmeleri Haziran ayında yapılacağından,

a) 31.05.2018 tarihi itibarıyla bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden yerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri,

b) 31.05.2018 tarihi itibarıyla bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden bölge hizmetine bağlı yer değiştirmek isteyenlerin dilekçeleri, alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

1.5. Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrasında "Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerlerinde kalabilirler." denilmektedir.

2018 yılı atama döneminde dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan şube müdürlerinden, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde 2018 yılı atama döneminde 4 yıl hizmet sürelerini tamamlayanlar hakkında ise bu kılavuzun 1.4. madde bendinde belirtilen işlem uygulanacaktır.

Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrasının uygulanması bakımından,

2017 yılı atama döneminde 4. veya 5. hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayarak, Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrası hükmü gereğince yerinde kalması uygun görülenlerden,

a) 31.05.2018 tarihi itibarıyla 4. veya 5. hizmet bölgelerinde bölge hizmeti süresi 4 yıldan az olanlardan 1 yıl daha yerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

b) 2018 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı olarak yer değiştirmek isteyenlerin, bu isteklerine ilişkin dilekçeleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

1.6. 2018 yılında bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden Yönetmeliğin 30. maddesine göre mazereti bulunanların mazerete dayalı istekleri bu Kılavuza ekli EK-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

1.7. 2017 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden mazerete bağlı yerinde bırakılanlar ile aynı hizmet bölgesine dahil yere atananların mazeretlerinin varsa devam ettiğine dair belgeleri Ek-1 Takvimde belirtilen süre içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

1.8. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında 31/05/2018 tarihi esas alınacağından, kapsamdaki şube müdürlerinin görev kayıtları 31/05/2018 tarihinden öncesine ilişkin olarak güncellenebilecek; ancak, bu tarih ile başvurunun son günü olan 08/06/2018 tarihleri arasında herhangi bir yeni "görev kaydı" ve "görevlendirme kaydı" eklemesi yapılmayacaktır.

1.9. Yönetmeliğin 31. maddesine göre yapılacak isteğe bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında 30/06/2018 tarihi esas alınacağından, 01/07/2018-13/07/2018 tarihleri arasında herhangi bir yeni "görev kaydı" ve "görevlendirme kaydı" eklemesi yapılmayacaktır.

2- Merkez Teşkilatı Birimince Yapılacak İşlemler

2.1. Başvuruda bulunanlara ilişkin tereddütler incelenerek karara bağlanacaktır.

3- Diğer Hususlar

3.1. Yer değiştirmeye esas bölge hizmet süresinin hesaplanmasında;

a) Yer değiştirmelerde, halen bulunulan yöneticilik kadrosunda asaleten geçirilen süreler esas alınacaktır.

b) Bölge hizmet süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22'nci maddesi (değişik: 30.06.2014) uygulanacaktır.

c) Yargı kararları ilgili konuda yapılan işlemleri yok saydığından, mahkeme kararı ile göreve iade edilenlerin hizmetlerinin hesaplanmasında, yargıya konu işlemin yapıldığı tarihten önceki göreve başlama tarihi esas alınacaktır.

3.2. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

3.3. Bulundukları hizmet bölgesindeki görev süreleri, öngörülen bölge hizmet süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılacaktır.

3.4. İlçe niteliğini kaybeden, başka bir ilçeyle birleştirilen, il'e dönüştürülen veya bağlı bulunduğu ili değişen ilçelerin hizmet bölgesi ve puanlarının tespitinde Yönetmeliğe ekli Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi dikkate alınacaktır.

3.5. 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 202'nci maddesi uyarınca Aksaray ilinde Sultanhanı adıyla, Artvin ilinde Kemalpaşa adıyla iki yeni ilçe kurulmuştur.

Yönetmelik eki EK-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde yer alan "Açıklama: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan il/ilçeler, ayrıldıkları il/ilçelerden bu çizelgede belirlenen en alt hizmet bölgesinde yer alan il/ilçenin dahil olduğu hizmet bölgesinde değerlendirilir." hükmü gereği, Aksaray Sultanhanı ilçesi 4. hizmet bölgesi; Artvin Kemalpaşa ilçesi ise 3. hizmet bölgesi olarak değerlendirilecektir.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvurular

1.1. Şube müdürleri; MEBBİS e-Personel Modülündeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet akışı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili birimine başvuracaklardır. İlgili birimce gerekli düzeltmelerin MEBBİS ortamında yapılması sağlanacaktır.

1.2. Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapılanların başvuruları reddedilecek; yeniden başvuru yapmaları ve başvurularının onaylanması sağlanacaktır.

1.3. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri;

a) Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere 20 tercihte bulunabileceklerdir. Örneğin;

1- İkinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, birinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

2- Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

3- Beşinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü ve dördüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, birinci ve ikinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

4- Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile ikinci ve üçüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

5- Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü bölge hizmetini de tamamlayan bir şube müdürü ikinci ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

b) Hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesindeki diğer iller dahil hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilecektir.

1.4. Yer değiştirme kapsamındaki yöneticilerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri ile söz konusu tarihten 31/05/2018 tarihine kadar aynı kapsamda geçen hizmet süreleri, ilgili bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında birlikte dikkate alınacaktır.

1.5. Yönetmeliğin 31. maddesine göre halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30/06/2018 tarihi itibarıyla tamamlayan şube müdürleri isteğe bağlı olarak, Bakanlıkça belirlenen aynı veya alt hizmet bölgelerinde, bölge hizmeti süresini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

1.6. İl milli eğitim şube müdürleri, ilçe milli eğitim şube müdürü; ilçe milli eğitim şube müdürleri ise il milli eğitim şube müdürü kadrolarına atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabileceklerdir.

1.7. Başvurular, bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürelerde

http://mebbis.meb.gov.tr/internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun çıktısı imzalanarak çıktılar, başvuruyu yapan ilçe milli eğitim şube müdürlerince ilçe, il milli eğitim şube müdürlerince il milli eğitim müdürlüklerinin ilgili birimine teslim edilecektir.

1.8. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.

1.9. Başvuru sahipleri, Elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvuruda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdıklarını kabul etmiş sayılacaklar; eksiklik ve yanlışlıklardan kendileri sorumlu olacaklardır.

2- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Gerekli şartları taşımadığı halde başvurusu onaylanan,

b) Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan

başvurular işleme alınmayacak; yapılmış olması halinde yer değiştirme işlemleri iptal edilecektir.

D- ATAMA İŞLEMLERİ

1- Atamalar

1.1. Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

1.2. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.trinternet adresinden duyurulacaktır.

İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİ 2018 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ (EK-1) BÖLGE HİZMETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

Bölge hizmeti süresini tamamlayanlardan; 1. a) 31.05.2018 tarihi itibarıyla bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden yerinde kalmak isteyenlerin dilekçelerinin, b) 31.05.2018 tarihi itibarıyla bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden bölge hizmetine bağlı yer değiştirmek isteyenlerin dilekçelerinin, 2. 2018 yılı atama döneminde 4 ve 5. hizmet bölgelerinde 2 yıllık bölge hizmeti süresini tamamlayarak Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrası hükmü gereğince yerinde kalmak isteyenlerin başvurularının 3. 2017 yılı atama döneminde 4. veya 5. hizmet bölgelerinde 2 yıllık bölge hizmet süresini tamamlayarak Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrası hükmü gereğince yerinde kalması uygun görülenlerden, a) 31.05.2018 tarihi itibarıyla 4. veya 5. hizmet bölgelerinde bölge hizmeti süresi 4 yıldan az olanlardan 1 yıl daha yerinde kalmak isteyenlerin dilekçelerinin, b) 2018 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı olarak yer değiştirmek isteyenlerin, bu isteklerine ilişkin dilekçelerinin 4. Mazerete bağlı başvuruların 5. 2017 yılı atama döneminde mazerete bağlı aynı hizmet bölgesine dahil yere atananların mazeretlerinin devam ettiğine dair belgelerinin Bakanlığa gönderilmesi 14/05/2018-18/05/2018 (Saat:18.00'e kadar) Tercih başvurularının yapılması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü onay süreci 04/06/2018-08/06/2018 (Saat:18.00'e kadar) Atamaların yapılması ve sonuçların ilan edilmesi 22/06/2018

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