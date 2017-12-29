Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MEB Öğretmenlerin 2017 Yılı Alan Değişikliği Sonuçlarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden "Öğretmenlerin 2017 Yılı Alan Değişikliği Sonuçları" başlığı ile yayımlanan duyuruda alan değişikliği için başvuru yapan adayların sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

banner396

MEB Öğretmenlerin 2017 Yılı Alan Değişikliği Sonuçlarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden "Öğretmenlerin 2017 Yılı Alan Değişikliği Sonuçları" başlığı ile yayımlanan duyuruda alan değişikliği için başvuru yapan adayların sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

29 Aralık 2017 Cuma 15:24
MEB Öğretmenlerin 2017 Yılı Alan Değişikliği Sonuçlarını Açıkladı

MEB Öğretmenlerin 2017 Yılı Alan Değişikliği Sonuçlarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden "Öğretmenlerin 2017 Yılı Alan Değişikliği Sonuçları" başlığı ile yayımlanand uyuruda alan değişikliği için başvuru yapan adayların sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Aralık ayı il içi alan değişikliği yerdeğiştirme sonuçları için atama.meb.gov.tr/?islemID=224 adresini ziyaret edebilirsiniz.

MEB Resmi sayfasından alan değişikliği ile yerdeğiştirme sonuçlarına göz atmak için TIKLAYIN.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.12.2017 15:29
Anahtar Kelimeler:
Alan Değişikliği Sonuçlarıöğretmenlerin Alan Değişikliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'den Meral Akşener'in İttifak Açıklaması Sonrası İlk Değerlendirme
AK Parti'den Meral Akşener'in İttifak Açıklaması Sonrası İlk Değerlendirme
İflasın Eşiğindeki Koçarslan 'Terör saldırısı Nedeniyle Valiliğe Tazminat Davası Açtı!'
İflasın Eşiğindeki Koçarslan 'Terör saldırısı Nedeniyle Valiliğe Tazminat Davası Açtı!'
CHP'li Bingöl:" Adeta Sivil Milisleri Yeniden Ülkenin Başına Bela Edecek Bir Madde"
CHP'li Bingöl:" Adeta Sivil Milisleri Yeniden Ülkenin Başına Bela Edecek Bir Madde"

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim