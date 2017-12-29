MEB Öğretmenlerin 2017 Yılı Alan Değişikliği Sonuçlarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden "Öğretmenlerin 2017 Yılı Alan Değişikliği Sonuçları" başlığı ile yayımlanand uyuruda alan değişikliği için başvuru yapan adayların sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Aralık ayı il içi alan değişikliği yerdeğiştirme sonuçları için atama.meb.gov.tr/?islemID=224 adresini ziyaret edebilirsiniz.

MEB Resmi sayfasından alan değişikliği ile yerdeğiştirme sonuçlarına göz atmak için TIKLAYIN.

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