MEB'den Sınav Duyurusu! Başvuru Yapamayanlar için Son Şans

Milli Eğitim Bakanlığı, lise giriş sınavına girmek isteyen fakat sınav başvurusunu gerçekleştiremeyenler için bugün yeniden başvuru alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek, 8'inci sınıf öğrencilerini kapsayan Liseye Geçiş Sınavı için başvuru yapamayan öğrencilere son fırsat. Sınav başvuruları bugün saat 10.00 ile 16.00 arasında e-okul üzerinden başvuru yapabilecekler. Öğrenciler sınav giriş belgelerini 30 Mayıs 2018 tarihinde e-okul üzerinden alabilecekler. MEB duyurusunda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi :

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavı 2 Haziran tarihinde yapılacaktır.

Zorunlu olmayan ve isteyen öğrencilerin katılabileceği bu sınav 8'inci sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

Ancak sınav başvurusu yapmak istediği halde herhangi bir nedenle başvurusu gerçekleştirilemeyen öğrencilerin talebi üzerine bu öğrencilerimiz, bugün (28 Mayıs 2018 Pazartesi) saat 10.00 ile 16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecektir.

Öğrencilerimiz sınav giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul sistemi üzerinden alabilecektir.

Tüm öğrencilerimize sınavda başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.