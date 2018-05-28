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MEB 20 bin Öğretmen Alımı Sözlü Mülakat Sonuçları Hakkında Flaş Gelişme !

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından, 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları hakkında flaş bir bilgi alındı.

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MEB 20 bin Öğretmen Alımı Sözlü Mülakat Sonuçları Hakkında Flaş Gelişme !

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından, 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları hakkında flaş bir bilgi alındı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 17:58
MEB 20 bin Öğretmen Alımı Sözlü Mülakat Sonuçları Hakkında Flaş Gelişme !

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları hakkında son dakika haberi geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre sözleşmeli öğretmen alımı için uygulanan ve hala açıklanmayan öğretmen mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihin belli olduğu vurgulandı. Memurlar.net'te yer  alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını 28 Haziran'da açıklayacağı yönünde adaylara bilgilendirme yaptı..

60 bin adayın katılımı ile gerçekleşen sözleşmeli öğretmen sözlü sınav işlemleri 8 Mayıs günü tamamlandı.

Sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 60 bin aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye, internet üzerinden araştırmaya başladı. Öte yandan adaylar sosyal medya ve forum sayfalarında başlattıkları kapmanyalarda sonuçların bir an önce açıklanması için MEB'e sesini duyurmaya çalışıyor. Bakanlık bu konuda hiçbir resmi açıklama yapmazken, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi, "MEBİM 147" hattını arayan adaylara sonuçların 28 Haziran'da açıklanacağı bilgisi verilmeye başlandı.

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Kaynak: Memurlar. net

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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