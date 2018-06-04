Mayıs Ayı Zam Şampiyonu Havuç Oldu

Tüketici Fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 41.98 ile havuçta görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başındaysa yüzde 34.39 ile sivri biber oldu. Tüketici Fiyatları bazında mayısta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41.98 ile havuçta oldu. TÜİK verilerine göre, fiyat artışında havucu, yüzde 35.14 ile kuru soğan , yüzde 34.65 ile patates izlemiş oldu. Mayıs'ta en fazla artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 24.72 ile limon, yüzde 24.66 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 10.7 ile elma, yüzde 9.82 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu. Telefon görüşme ücreti 9.66 ile telefon görüşme ücreti, yüzde 9.21 ile çocuk tişörtü, yüzde 7.70 ile erkek gömleği de en fazla fiyat yükselişi gösteren ürünler arasında yer aldı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,62 arttı



TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,10 artış gerçekleşti.



Aylık en yüksek artış %5,21 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada %2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde %2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,45 artış gerçekleşti.



Aylık en az artış gösteren grup %0,15 ile alkollü içecekler ve tütün oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün %0,15 ile en az artış gösteren grup oldu.



Yıllık en fazla artış %20,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %16,87, çeşitli mal ve hizmetler %15,38, lokanta ve oteller %12,51 ve konut %11,24 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Aylık en yüksek artış %2,66 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)’da oldu



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %7,77 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %13,99 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,08 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Mayıs 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



Tüketici fiyat endeksi, Mayıs 2018

[2003=100]









KPSSCAFE - ANKARA