Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Mardin'den kahreden şehit haberi!

Mardin'den kahreden şehir haberi geldi.

banner396

Mardin'den kahreden şehit haberi!

Mardin'den kahreden şehir haberi geldi.

23 Ekim 2018 Salı 13:51
Mardin'den kahreden şehit haberi!

Mardin'den kahreden şehir haberi geldi.

Mardin'e bağlı Dargeçit ilçesi Yanılmaz Mahallesi’nde operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Yaralılardan biri Mardin Devlet Hastanesine, diğeri ise helikopterle Diyarbakır’a sevk edildi. Ajanslara yansıyan Son dakika haberine göre, yaralı askerlerden birisinin şehit olduğu açıklandı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.10.2018 16:51
Anahtar Kelimeler:
mardin den kahreden şehit haberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kadın 3 saat önce

Şehidimize Allahtan rahmet yaralı askerimize acil şifalar diliyorum her zamanki klasik söz ateş düştüğü yeri yakar biz yine devam ediyoruz herşeye

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
halk 2 saat önce

Allah sevenlerine sabır versin, başımız sağ olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
TSK acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
TSK acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Anlamlı Video!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Anlamlı Video!
Adnan Oktar operasyonunda 33 gözaltı
Adnan Oktar operasyonunda 33 gözaltı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim