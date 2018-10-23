Mardin'den kahreden şehit haberi!

Mardin'den kahreden şehir haberi geldi.
Mardin'e bağlı Dargeçit ilçesi Yanılmaz Mahallesi’nde operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Yaralılardan biri Mardin Devlet Hastanesine, diğeri ise helikopterle Diyarbakır’a sevk edildi. Ajanslara yansıyan Son dakika haberine göre, yaralı askerlerden birisinin şehit olduğu açıklandı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 23.10.2018 16:51
Şehidimize Allahtan rahmet yaralı askerimize acil şifalar diliyorum her zamanki klasik söz ateş düştüğü yeri yakar biz yine devam ediyoruz herşeye
Allah sevenlerine sabır versin, başımız sağ olsun