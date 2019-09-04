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Mardin'den acı haber geldi! 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Mardin'den acı haber geldi! 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:56
Mardin'den acı haber geldi! 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'li teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'li teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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