Maranki Belgrad Ormanına Gömdüklerini Açıkladı!

Katıldığı bir televizyon programında '25 Haziranda umduklarımız olmazsa, Belgrad ormanlarına gömdüklerimizi çıkarırız' diyen Bitki satark ünlenen Ahmet Maranki isimli şahıs ormana göödüklerinin yanlış anlaşıldığını aslında Belgrad ormanına gidip öfke gömdüğünü öne sürdü.

Akit'teki köşe yazısında tepki çeken açıklamalarına değinen bitki satışı ve bitkilerle ilgili kitaplarıyla ünlenen fakat Tıbbi Eğitim almadığı bilinen Maranki soyisimli Profesör diye çağrılan şahıs, "Hafta sonları da arkadaşlarla Belgrad Ormanlarına giderek oralarda talimlerimizi yaptık o günkü stresimizi gerginliğimizi ve öfkemizi ormanların ağaçların altındaki topraklara gömdük…

Ve çok şükür kazasız, belasız öğrenim hayatımız bitse de 12 Eylül 1980 ihtilali ile ülkemizde binlerce masum insan maddi ve manevi pek büyük zararlar gördüler!Askerlik dışında silahla işim olmadı! İhtiyaç da duymadık zaten! Bizim silahımız vatan, millet, bayrak, devlet, mukaddesat ve insanlık düşmanlarına karşı olan öfkemizdir!" dedi.

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