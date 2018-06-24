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Manisa'nın Demirci İlçesinde Oy Verme İşlemi 32 Dakika Sürdü

Manisa'nın Demirci ilçesi Bozköy Mahallesi'nde oy verme işlemlerinin 32 dakikada sona erdiği bildirildi.

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Manisa'nın Demirci İlçesinde Oy Verme İşlemi 32 Dakika Sürdü

Manisa'nın Demirci ilçesi Bozköy Mahallesi'nde oy verme işlemlerinin 32 dakikada sona erdiği bildirildi.

24 Haziran 2018 Pazar 10:57
Manisa'nın Demirci İlçesinde Oy Verme İşlemi 32 Dakika Sürdü

Manisa'nın Demirci ilçesi Bozköy Mahallesi'nde oy verme işlemlerinin 32 dakikada sona erdiği bildirildi.  Demirci ile Köprübaşı ilçeleri arasında , Demirci ilçesine 30 km. mesafedeki 48 nüfuslu Bozköy mahallesinde 29 seçmen sandığa gitti. 08.00'den itibaren oylarını atan seçmenlerin, işlemleri 32 dakika sürdü. Çiftçilikle uğraşan mahalle sakinleri, oy verme işlemlerinin ardınbdan tarlalalarının yolunu tuttular. Köyün en yaşlı seçmeni 86 yaşındaki eski mahalle muhtarı İhsan Baş olurken, en genç seçmen Baş'ın yeğeni Ömer Dönmez oldu. 

Ülke genelinde sandıklar saat 17.00'e kadar açık olacak. Seçim yasakları gün boyunca devam edecek. İçki satışı, görevi olmayanların silah taşıması, kahvehanelerin açık tutulması yasak. 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 11:20
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ManisaManisa DemirciManisa Son Dakika
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emekci 1 saat önce

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