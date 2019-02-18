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Manisa'da uçak düştü iddiası asılsız çıktı!

Manisa'ya bağlı Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı.

Manisa'da uçak düştü iddiası asılsız çıktı!

Manisa'ya bağlı Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:57
Manisa'da uçak düştü iddiası asılsız çıktı!

Manisa'ya bağlı Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı.

Selendi'nin kırsal Çortak Mahallesi'nin dağlık kesimine, bugün saat 12.30'da uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar geldi. Güvenlik güçleri, köylülerden gelen ihbarla harekete geçti. Uçağın düştüğü belirtilen bölgede jandarma 3 ekip halinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Manisa Selendi İlçesi Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada 'Uçak düştüğü yönündeki iddialar asılsızdır' denildi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.02.2019 15:52
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Ahmet 2 saat önce

Bune ya şaka gibi 2 haftada 1 haftada 2 uçak?

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