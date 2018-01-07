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Manisa'da Dehşet! 3 Kişi Öldü, 2 Kişi Ağır Yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.  

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Manisa'da Dehşet! 3 Kişi Öldü, 2 Kişi Ağır Yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.  

07 Ocak 2018 Pazar 18:39
Manisa'da Dehşet! 3 Kişi Öldü, 2 Kişi Ağır Yaralı

Manisa'da Dehşet! 3 Kişi Öldü, 2 Kişi Ağır Yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.  

Manisa'nın Gördes ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralandığı bilgisi alındı. Kaza akşam saatlerinde Gördes Kızıldam köprüsü düzlüğünde meydana geldi. Ahmet Şengül idaresindeki otomobil, Mehmet Kaya idaresindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet aracıyla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucunda Ahmet Şengül, Ahmet Şengül'ün kayınvalidesi Elveda Kahraman ve 3 yaşındaki Ekrem Şengül olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Emine Şengül ve diğer araçtaki Mehmet Kaya ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 07.01.2018 19:14
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