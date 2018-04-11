Manisa'da 20 Öğrenci ve Bir Personel Hastaneye Kaldırıldı

Manisa'nın Demirci ilçesindeki bir okulda koridorlarda kullanılan temizlik maddesinden etkilendiği öğrenilen 20 öğrenci ve bir personel hastaneye kaldırıldı. Manisa'nın Demirci ilçesindeki Kargınışıklar Basri Koçyiğit Ortaokulu'nda temizlik görevlisi 40 yaşındaki Y.K ile bazı öğrencilerin fenalaşması üzerine ambulans çağrıldı.

Öğrencilerin koridorda kullanılan çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımından etkilendiği öğrendili. Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan 20 öğrenci ve bir personelin durumlarının iyi olduğu, kontrol amaçlı gözlem altında tutuldukları öğrenildi. Demirci Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler okula gelerek konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattılar.

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