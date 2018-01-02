Maltepe'de Korkunç Olay! 2'si Çocuk 3 Ceset Bulundu

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi'ndeki Zambak Sokak'ta yer alan 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede 2'si çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Son Dakika! Maltepe'de bir binanın zemin katında 2'si çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

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İstanbul Maltepe'den Kahreden Haber! Kızlarını Öldürtükten Sonra İntihar Etti

İstanbul Maltepe'de bugün akşam saatlerinde bir evde 3 ceset bulunduğu haberi son dakika olarak geçmişti. Söz konusu olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Cinnet getiren baba iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Maltepe'de 5 Katlı binanın zemin katındaki dairede cinnet getiren baba pompalı tüfekle iki kızını öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen ailenijn yakınları, gördükleri karşısında sinir krizleri geçirdi. Olay akşam saatlerinde MMaltepe Fındıklı Mahallesi Zambak sokaktaki 5 katlı binanın zemin katında meydana geldi.

İddialara göre cinnet getiren A.Y isimli şahıs kızları Elif ve Hira'yı pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Olayı duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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