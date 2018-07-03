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Maliye Bakanlığı'ndan Açıklama! En Düşük Memur Maaşı 3 Bin 133 Lira Oldu

Maliye Bakanlığı, 2018 Yılı Temmuz Döneminde Kamu Görevlileri ve Emeklilere yapılan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu. En Düşük memur ve memur emeklisi maaşı.

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Maliye Bakanlığı'ndan Açıklama! En Düşük Memur Maaşı 3 Bin 133 Lira Oldu

Maliye Bakanlığı, 2018 Yılı Temmuz Döneminde Kamu Görevlileri ve Emeklilere yapılan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu. En Düşük memur ve memur emeklisi maaşı.

03 Temmuz 2018 Salı 13:07
Maliye Bakanlığı'ndan Açıklama! En Düşük Memur Maaşı 3 Bin 133 Lira Oldu

Maliye Bakanlığı, 2018 Yılı Temmuz Döneminde Kamu Görevlileri ve Emeklilere yapılan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığının 2 bin 149 liraya yükseldiği belirtildi. Söz konusu duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi : 

2018 Yılı Temmuz Döneminde Kamu Görevlileri ve Emeklilere Yapılan Zamlar

2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir.

- 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı olarak verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda %5,69 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak %5,69 oranında artırılmıştır.

- 2018 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde %3,5 oranında artış öngörülmüştü. 2018 yılı ilk altı aylık döneminde enflasyon %9,17 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak, ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda %8,65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise %9,17 oranında artış sağlanmıştır.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.893 TL'den 3.133 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 1.978 TL'den 2.149 TL'ye yükselmiştir.

Bu artışlar neticesinde 2018 yılı Ocak ve Temmuz dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı aşağıda yer alan Tablo 1'de gösterilmektedir.

Tablo 1: 2018 Ocak ve Temmuz Dönemleri İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)

KPSSCAFE-  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.07.2018 13:11
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Maliye BakanlığıMaliye Bakanlığı Son Dakika
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Yunus Bilgiç 4 saat önce

Hep memur.Hiç asgari ücretle çalışana iyileştirme yok.

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Esra 4 saat önce

Pardon bu maaslar kac yillik calisanlara gecerli acaba

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Ahmet 3 saat önce

Hep zaten memura artış yapın asgari ücretliye bir artış falan yaptığınız yok.Memur zaten zengin adam şimdi iyice zenginleştirdiniz.

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