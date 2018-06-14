Maliye Bakanlığı  500 Personel Alımı Başvuruları 2 Temmuz'da Başlıyor

Maliye Bakanlığı'nın 500 Müfettiş Yardımcısı alımı için başvuru işlemleri Temmuz ayında başlayacak. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan resmi duyuruda 500 kişilik alım için 2 Temmuz ile 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvuruların gerçekleşeceği, başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarına dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.

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