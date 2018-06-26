Maliye Bakanlığı'na 500 Yeni Personel Alınıyor! Başvurular 2 Temmuz'da Başlayacak

Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş sınavı için başvuru işlemleri 2 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor.

Maliye Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda bakanlığın 500 vergi müfettiş yardımcısı alımı için sınav düzenleyeceği ilgili sınavın 11 ile 12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ankara'da dört oturum halinde olacağı, başvuruların 2 Temmuz 2018 tarihinde başlayacağı bildirilmişti.

İlgili sınav için adaylar başvuru işlemlerini 20 Temmuz 2018 saat 17.30'a kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesindeki Sınav Başvuru Formunu doldurulması şeklinde olacak. Başvuru ile ilgili detaylar ilgili internet sayfasından öğrenilebilecek. Başvuruda bulunan adaylarda aşağıdaki başvuru genel ve özel şartları aranacak :

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