Maliye Bakanlığı Çatıda Elektrik Üretenlere Destek Olacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, binaların çatı ve cephelerine kurulacak güneş panelleriyle üretilecek elektriğin satışında vergi kolaylığı sağlanması için harekete geçildiğini, bu alanın desteklenmesi için Bakanlar Kurulu Kararıyla yeni düzenlemelerin getirilebileceğini söyledi.

EPDK ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında bu konuda bir toplantı gerçekleştiğini söyleyen Ağbal, "Arkadaşlara şu talimatı verdim: Gerçekten bu alanı desteklememiz lazım. Eğer yetiştirebilirsek, Bakanlar Kurulunda da uygun görülürse, bunu torba yasaya bile koyabiliriz. Burada tabii ki vatandaşın esas amacı kendi ihtiyacını karşılaması. Zaten 10 kilovata kadar bir sınır var." ifadelerini kullandı.

EPDK Yetkilileri vatandaşların binalarının çatı ve cephelerinde ürettiği elektriği sisteme vermeleri için fatura kesmesinin sektör açısından sıkıntı oluşturacağını Gelir İdaresi Başkanlığına aktardı. İki tarafın sorun çözümünde birlikte hareket ederek mevzuattaki değişikliğe son şeklini vermesi bekleniyor. Çatı ve Cephe tipi güneş paneli kullanımının hızlı yaygınlaşması hedefleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA