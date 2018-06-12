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Maliye Bakanı : Siyasetin Kalitesini Yerlere Serdiler

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ardeşen Belediyesi'nce Ardeşen Sanayi Sitesinde esnafın katılımıyla organize edilen iftar programına katıldı.

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Maliye Bakanı : Siyasetin Kalitesini Yerlere Serdiler

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ardeşen Belediyesi'nce Ardeşen Sanayi Sitesinde esnafın katılımıyla organize edilen iftar programına katıldı.

12 Haziran 2018 Salı 23:12
Maliye Bakanı : Siyasetin Kalitesini Yerlere Serdiler

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ardeşen Belediyesi'nce Ardeşen Sanayi Sitesinde esnafın katılımıyla organize edilen iftar programına katıldı. Burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağbal, 24 Haziran'daki seçimler öncesi siyasette kalitenin yerlere serildiğini söyledi. 

Maliye Bakanı, "Arkasından inşallah ikinci bir bayramımız daha olacak, 24 Haziran bayramı diyelim. 24 Haziran'da Ardeşen Sanayi Sitesi esnafından güçlü bir destek var mı? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı yapıyor muyuz? Evelallah Ardeşen'den yükselen bu güçlü ses inşallah 24 Haziran'da sandıklarda gümbür gümbür kendini gösterecek. Ardeşen'de, Rize'de, Bayburt'ta, Trabzon'da velhasıl bütün Türkiye'de inşallah yedi düvele karşı, dosta düşmana karşı birlik ve beraberlik içerisinde durmak yok yola devam. Bunu hep beraber başaracağız." dedi.

Üretmenin önemine dikkat çeken Ağbal, "Üretmek zorundayız. Türkiye'yi büyüteceksek, Türkiye'yi geliştireceksek taş üstüne taş, tuğla üstüne tuğla koyacağız. Yapılar, barajlar, limanlar, köprüler, okullar, hastaneler yapacağız ve inşallah Türkiye önümüzdeki yıllarda daha müreffeh, daha güçlü olacak." şeklinde konuştu. Ağbal, bugün artık Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını söyleyen Ağbal, "Bugün kendi milli tankını yapan bir Türkiye var. Bugün milli helikopterini, ATAK projesini yapan bir Türkiye var. Bugün kendi orta menzilli, uzun menzilli füze sistemlerini yapan bir Türkiye var. Bugün içerideki, dışarıdaki enerjisi ile bölgesinde ve küreselde güçlü bir Türkiye var. Kimin sayesinde bunlar? Önce Rabbimin takdiri, sonra sizlerin desteği ve dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oluyor bunlar. Rabbim bizlere nasip etti Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber çalışmak, onun bu memlekete yapmış olduğu bu hizmetlere katkı sağlamak imkanına sahip olduk. Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımıza hayırlı, güzel ömürler versin, nice yıllar boyunca memleketimize hizmeti nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

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Maliye BakanıMaliye Bakanı Naci Ağbal
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