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Maliye Bakanı'ndan İYİ Partili Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş'a Sert Tepki

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İYİ Parti Kurucularından eski Merkez Bankası Başkanı ve Durmuş Yılmaz'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarına sert yanıt verdi.

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Maliye Bakanı'ndan İYİ Partili Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş'a Sert Tepki

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İYİ Parti Kurucularından eski Merkez Bankası Başkanı ve Durmuş Yılmaz'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarına sert yanıt verdi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:11
Maliye Bakanı'ndan İYİ Partili Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş'a Sert Tepki

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İYİ Parti Kurucularından eski Merkez Bankası Başkanı ve Durmuş Yılmaz'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarına sert yanıt verdi.

Danışman bütçesinin 30 milyar lira olduğuna yönelik değerlendirmelerin yalan olduğunu söyleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün ağzı olan konuşuyor. Eski bir Merkez Bankası başkanı olmak adamı bilgili yapmıyor ki. Adam kalkmış 'şöyle, böyle yapar, Şuraya, buraya harcarım' diyor. Kaynak nerede? Açıklama yapıyor, 'kaynak Maliye Bakanlığı'nın bütçesi var ya. 30 milyar lira danışman bütçesi var. O bütçe kaynak. Bakın nasıl buldum' diyor. Çok akıllı ya. Ben 16 yıldır o bütçenin başındayım. Maliye Bakanlığı'nda, 30 milyar lira diye danışmanlık bütçesi yok. Vatandaşı kandırmak için bu kadar uydurma, bu kadar ezbercilik, bu kadar cehalet olabilir mi? Senin bütçedeki rakamları toplayacak kabiliyetin yok. Kalkıyor 'bütçede 30 milyar danışman bütçesi var' diyorsun. Yok öyle bir şey" dedi.

Seçim süreci başladığından bu yana yalan haberler ortaya atıldığını söyleyen Maliye Bakanı Ağbal, "Olmayan paralar var ediliyor. Herkes şunu bilsin, bugün Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde yer alan her kuruş para millete hizmet olarak dönüyor. Her kuruş paranın bir yeri var. Bu hastaneleri, yolları, köprüleri, bütün bu sosyal devlet uygulamalarını nasıl yapıyoruz? Ülkeyi baştan başa inşaatlarla donattık, nasıl yapıyoruz? Bunların kafası çalışsa çalışsa faiz bütçesine çalışıyor." şeklinde konuştu.

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Maliye BakanıMaliye Bakanı Naci Ağbal
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