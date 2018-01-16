Maliye Bakanı 'AGİ Devrim Niteliğinde, İmkan Oldukça Daha Fazla Düzenleme Gelecek'

Maliye Bakanı Açıkladı! 'AGİ Devrim Niteliğinde, İmkan Oldukça Daha Fazla Düzenleme Gelecek'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi indirimleri konusunda vatandaş lehine imkanlar oluştuğu sürece indirimler yapıldığını, bunun bundan sonraki süreçte de devam edeceğini söyledi.

Bakan Naci Ağbal, "En son özel iletişim vergisi oranlarını düşürdük. Hükümet olarak elimizdeki mali imkanları, ekonomideki ihtiyaçları gözeterek, vatandaş refahını esas alarak bugüne kadar çok sayıda vergi indirimi düzenlemesi yaptık. AK Parti hükümetleri olarak yaptığımız asgari geçim indirimi uygulaması, aslında gelir vergisi açısından devrim niteliğinde düzenlemedir. Asgari geçim indirimiyle vatandaşın ödediği gelir vergisini efektif olarak aşağı çektik.

Vergi indirimleri konusunda her zaman vatandaş lehine olan imkan bulduğumuzda bunu yaptık, bundan sonra da yapmaya devam ederiz.Gelir vergisi tahsilatımız da yıl sonu itibarıyla bütçe hedefinin üzerinde. Özellikle istihdam artışının ağustostan itibaren artarak devam etmesi, vergi gelirleri üzerinde olumlu etki yaptı. Artan ihracata bağlı olarak artan ithalat, ithal KDV gelirlerimizi artırdı. Özellikle, yılın ikinci yarısında vergi gelirlerindeki artış, ilk yarıya göre çok daha yukarıda. Sebep de ekonomik canlanmada artan ivme. 2017 yılının 3. çeyreğinde yüzde 11,1 büyüme yakaladık. Yılın son çeyreğinde yine güçlü büyüme meydana gelecek ve yılın tamamını yüzde 7 civarında tamamlayacağız." dedi.

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